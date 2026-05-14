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白宮發布首條特朗普訪華視頻，看看有些什麼
http://www.CRNTT.com
2026-05-14 09:55:37
白宮發布首條特朗普訪華高清視頻。總統座駕（視頻截圖）
白宮發布首條特朗普訪華高清視頻。三軍儀仗隊。（視頻截圖）
中評社香港5月14日電／白宮發布首條特朗普訪華高清視頻，配文：大家期待已久的到來。
中國網民說，這種排面少見，中國人特有的熱情好客、解放軍戰士堅毅的神情，無一不彰顯大國風采。
行程剛開始，特朗普顯然對歡迎儀式很滿意，如外界看到的一樣，他嘴角都快壓不住了，現場差點跳起標誌性舞蹈。
作為世界大國，中美這次外交活動絕對載入史册，這是見證歷史性一刻。
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