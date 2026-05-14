白宮發布首條特朗普訪華視頻，看看有些什麼

白宮發布首條特朗普訪華高清視頻。總統座駕（視頻截圖） 白宮發布首條特朗普訪華高清視頻。三軍儀仗隊。（視頻截圖） 中評社香港5月14日電／白宮發布首條特朗普訪華高清視頻，配文：大家期待已久的到來。



中國網民說，這種排面少見，中國人特有的熱情好客、解放軍戰士堅毅的神情，無一不彰顯大國風采。



行程剛開始，特朗普顯然對歡迎儀式很滿意，如外界看到的一樣，他嘴角都快壓不住了，現場差點跳起標誌性舞蹈。



作為世界大國，中美這次外交活動絕對載入史册，這是見證歷史性一刻。