香港“活力環島長廊”預計2031年全駁通

香港島建造“活力環島長廊”，全長約60公里，連接港島北海濱長廊及南區多條現有海濱及郊野步行徑。 中評社香港5月14日電／行政長官在2022年施政報告提出在香港島建造“活力環島長廊”，全長約60公里，連接港島北海濱長廊及南區多條現有海濱及郊野步行徑。相關工程已於2023年起分階段展開，目前已駁通八成半，預計2027年底前駁通九成長廊，並在2031年底前大致完成餘下工程。



大公報報導，“活力環島長廊”計劃共分16個項目，廣受市民及遊客歡迎的東岸板道，以及連接瀑布灣公園和數碼港道的行人天橋均屬項目之一，極大提升當區海濱及道路暢達度。16個項目中現只餘下4個項目未完工，包括田灣海濱改善工程、連接南朗山至海洋公園道步行徑建造及改善工程、連接石澳道至石澳泳灘步行徑建造及改善工程、石澳至大浪灣道交界的石澳道改善工程。預計最遲會在明年第二季全部完工。



“活力環島長廊”網頁介紹，該項目的使命包括從設計思維出發，滿足不同年紀及不同組別的市民和遊客的需要；推廣遊人遊歷香港特色景點，瞭解文物、遺產和歷史等。環島長廊將香港島的城市及自然景觀、歷史遺產和文化地標三者連接起來，不但為遊人提供更完善的休閒設施，更提供多元化的休閒活動。網頁亦根據不同區域及主題，提供13個推薦路線，包括香港仔自然教育徑、摩星嶺歷史遊、砵甸乍山郊遊徑等。