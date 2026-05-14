香港工業品牌旅遊計劃　10品牌有意加入

參與工業品牌旅遊的旅客正體驗傳統香港餅食的製作過程。（大公報） 中評社香港5月14日電／政府發展旅遊熱點工作組去年5月公布九個旅遊熱點項目，其中“香港工業品牌旅遊計劃”向旅客展現香港的工業故事與獅子山奮鬥精神。署理文化體育及旅遊局局長劉震昨日表示，旅遊事務署正積極籌備計劃下一階段的工作，已初步接觸10間左右有意加入的工業品牌，以期在符合地契、租約條款及其他相關法規要求的前提下，為計劃注入更多工業品牌，持續優化計劃內容，當局將視乎各工業品牌的籌備進度，適時作出公布。



大公報報導，劉震指出，計劃成功掀起“香港製造”的獨特旅遊體驗，當局樂見越來越多香港工業品牌參與計劃，並自行推出與品牌歷史及產品相關的展覽館、展覽及紀念品，向本地人及旅客介紹香港製造的文化。政府會繼續支持及推動工業旅遊的發展，為旅客提供更多僅在香港可得的特色旅遊體驗。



提供香港特色旅遊體驗



提出該口頭質詢的經民聯立法會議員吳永嘉亦關注政府會否借鑒“綠色生活本地旅遊鼓勵計劃”的成功經驗，推出“工業旅遊鼓勵計劃”，按照參觀遊客人數向旅行代理商發放鼓勵金，以增強業界推動相關項目的誘因。



劉震表示，由於參與計劃的工業品牌廠房一直肩負工業生產任務，旅議會需與各品牌就承載力、開放時段及參觀安排作個別商討。對品牌而言，工業生產是業務重心，接待旅客必須在不影響生產流程的前提下進行。他續指出，工業旅遊有助提升品牌價值及知名度，可接待的旅客人數主要取決於品牌的接待能力、廠房空間及開放時段的限制，因此當局並不認為提供財政誘因能有效令更多旅客受惠。