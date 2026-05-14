大摩：歐美資金增持中資股　恒指望28400

中評社香港5月14日電／摩根士丹利看好港股與A股前景，留意到歐美投資者加快布局中資股，上調明年中恒指目標至28400點。摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅表示，指數目標未能完全反映中資股的潛力，並認為企業盈利改善將為中資股升勢提供支持。



大公報報導，大摩將恒指明年中目標上調至28400點；國企指數也由9700點上調至9900點，MSCI中國指數目標由90點升至91點；以及將滬深300指數目標由今年底4840點，上調至明年中目標5400點。



王瀅表示，出口數據表現好、人民幣兌美元升值、平台公司內捲對盈利拖累接近尾聲，種種因素皆支持中資股盈利回穩，推動估值出現輕微重估。而且，自4月份開始，歐美投資者陸續增持中資股，今年首四個月流入中資股的環球資金已達2025年全年的80%，惟持有的中資股倉位依然偏低，故此相信增持的趨勢將會持續。



國家隊“彈藥”足 有力穩定市場



在此情況下，上調指數實際上也未能反映中資股全部潛力，因為不同指數的構成受制於構成上限等因素，部分板塊如能源、半導體等因為美國有相關限制，而未能納入指數，建議投資者留意具長遠增長潛力的主題。



值得留意的是，王瀅認為“國家隊”今年初曾經大手減持中資股，現時手持大量現金，當市況波動時，會有足夠“彈藥”入市維穩，甚至有可能出手增持具有結構性增長潛力的股份。



AI相關及保險股可看高一線



此外，王瀅也解釋了MSCI中國指數走勢看似落後的原因。由於MSCI中國指數主要是由大型傳統企業組成，這才會令A股的表現看似較為落後，但只要A股指數納入多些現時熱門的股份，MSCI中國指數就會跟上。板塊方面，大摩看好AI相關、保險、交易所等股份，但看淡房地產及日常消費股。



不過，王瀅也提醒投資者，短期內市場仍會波動，原因是市場上還有一些擾動因素，這包括了大型首次公開招股（IPO）即將解禁、美國減息機會下降甚至可能掉頭加息，以及今年首季度盈利未如預期理想，惟預計隨著7月起企業陸續公布第二季度業績，在出口增長強勁、再通脹早期跡象顯現，以及電商行業競爭環境趨理性等因素支撐下，盈利前景將顯得更為有利，市場走勢會轉趨明確。



現階段若投資者計劃在短期走勢中尋找值得買入的板塊，王瀅則建議可觀察北水南下投資港股的趨勢。大摩又列出了潛在納入、剔出港股通的股份，可讓投資者相應作出策略部署。



至於近期港股IPO市場持續暢旺，有投資者擔心抽走市場資金阻礙整體升勢。但王瀅則認為，不少具知名度的A股企業來港上市，反而能帶動港股市場復甦，同時為港股帶來更多選擇，吸引海外資金流入。事實上，不少環球投資者也有部署參與優質IPO，故新股暢旺不會構成流動性風險。