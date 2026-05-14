騰訊季績符預期　AI智能體見成效

騰訊管理層表示，將加大AI領域投資，下半年會有更多國產芯片投入使用。（大公報） 中評社香港5月14日電／兩大互聯網巨頭騰訊（00700）與阿里巴巴（09988）昨天收市後齊齊派成績表。其中，騰訊今年首季經調整淨利為613.29億元（人民幣，下同），按年升11%，符合預期，管理層強調，效率AI智能體解決方案已初見成效。騰訊ADR早段報61.99美元，升6.3%。



大公報報導，雖然阿里季績遠遜預期，季度經調整利潤僅8600萬元，下降99.71%。但管理層強調，阿里全棧AI技術進入規模商業化回報周期，加上AI相關產品收入連續11個季度實現三位數增長，預期未來一年AI產品收入佔比將突破50%，帶動阿里ADR早段上升8.3%，報146美元。



騰訊旗下新AI產品包括混元、元寶、騰訊雲代碼助手CodeBuddy、AI代理辦公工具WorkBuddy及AI助手QClaw，在首季取得突破，但相關新品首季經營虧損約88億元（人民幣，下同）。總裁劉熾平在電話會議上表示，集團重組後的AI研發團隊重構AI基礎設施，搭建在推理層面更強大的大語言模型混元3.0，相關的詞元使用量最少是混元2.0的十倍。



不過，劉熾平提到，騰訊雲一直缺乏足夠的GPU芯片資源，影響收入和市場份額。他續說，AI領域投入包括短、長周期投資，公司不會基於季度的層面管理相關產品，而是會基於資產組合和生命周期進行審視，未來資本支出將增加，下半年將有更多國產芯片投入使用。



廣告收入提速 升20%



受惠AI驅動的廣告推薦模型，擴展微信生態系統內的閉環營銷能力，帶動騰訊首季廣告收入增長提速，按年升20%至382億元。



被問到AI代理對電商行業的廣告影響，騰訊高級執行副總裁兼首席戰略官Jamses Mitchell認為，隨著AI代理未來在比較價值方面發揮更大作用，用戶在電商網站花費的時間可能減少，接觸的廣告亦減少。不過，價格比較服務早已出現多個版本，電商發展仍蓬勃，現階段評論AI代理對電商廣告的影響尚早。



加快投資變現 持續股份回購



騰訊昨日在港舉行股東會，小股東問到其AI發展是否相對落後，馬化騰回應指“原來一年前我們以為上了船，後來發現船漏水，現在感覺站上去了，還坐不下去，還是希望船速能快一點”。他直言，騰訊早期在AI領域的基礎能力並不突出，惟近年通過人才建設、團隊管理與內部培訓持續補全短板，如今正逐步駛入發展軌道。



馬化騰表示，騰訊不一定是業界最快抓住機遇的公司，但堅持走正確的路，結合自身獨有優勢穩紮穩打，直言“不能看著別人在那邊做就隨便跨過去，搶別人的地盤，過去我們也搶過，但後來基本失敗了”。



對於回購計劃，騰訊正加快投資項目的變現進程，可持續實施回購。



騰訊管理層言論重點



•混元3.0的詞元使用量最少是混元2.0十倍



•AI代理未必對電商廣告造成重大影響



•投資項目變現加快，將持續實施回購