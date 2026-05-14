上月香港住宅短炒錄164宗 93%有錢賺

中評社香港5月14日電／樓價反彈，住宅短炒獲利如雨後春筍，據業界統計，持貨1年或以下的住宅轉售個案於4月共錄得164宗買賣登記，當中約93%有錢賺，創撤辣後新高。踏入5月份，樓價升勢未歇，元朗尚柏有一房以342.8萬元同類新高價沽，僅1年半炒貴29%。



大公報報導，據美聯物業研究中心資料，4月短線轉售個案共錄164宗登記，當中152宗為賬面獲利，佔比近93%，創撤辣後新高。不過，若與今年3月份高位235宗比較，短線轉售個案按月大削約3成，美聯物業分析師岑頌謙分析，不少入伙盤業主早前沽貨，推高3月短線轉售個案，隨著相關新盤陸續入伙，4月份短線轉售宗數從高位回落。



購入新盤後轉售的個案由3月份134宗，大幅回落約57.5%至4月的57宗。不過，上月錄得最多賬面獲利個案的4個項目依然來自新盤，當中西沙SIERRA SEA以21宗短線轉售賬面獲利居首，平均每宗賺154.8萬元；其次為將軍澳日出康城凱柏峰，上月錄10宗，平均每宗獲利約29.1萬元。



反觀，購入二手物業後轉售的成交相對平穩，由3月份101宗微升約5.9%至4月份107宗，並連續3個月維持於100宗以上水平。



踏入5月份，樓價升勢未止，美聯物業營業經理郭展鵬透露，元朗上車盤已錄數宗短炒獲利，包括尚柏低層K室1房戶，實用面積302方呎，剛售342.8萬元，為屋苑同類單位新高價，一手原業主持貨約1年半，賬面賺77.2萬元或29%。



中原分區營業經理吳嘉權表示，火炭星凱·堤岸3座高層F室1房戶，實用面積347方呎，以669萬元沽出，實呎19280元，原業主2025年以620.4萬元買入，單位9個月升值48.6萬元或7.8%。



盈翠月租2.48萬貴絕青衣兩房



租金繼續破頂，利嘉閣助理營業董事彭錦添表示，青衣盈翠半島3座高層G室，實用面積520方呎，享海景，以2.48萬元租出，為青衣區分層住宅兩房戶型租金新高，呎租47.7元，比同類市值租金高約8%，業主2021年以972萬買入，租金回報近3.1厘。