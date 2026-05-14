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習近平為美國總統特朗普舉行歡迎儀式（組圖）
http://www.CRNTT.com
2026-05-14 10:26:36
習近平為美國總統特朗普舉行歡迎儀式。(央視視頻截圖)
習近平為美國總統特朗普舉行歡迎儀式。(央視視頻截圖)
中評社北京5月14日電／5月14日上午，中國國家主席習近平主席在人民大會堂東門外廣場為美國總統特朗普舉行歡迎儀式。
隨後，習近平在北京人民大會堂同特朗普舉行會談。
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