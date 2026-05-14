習特會登場　中美關係穩定利好世界

舉世矚目的習特會今早於北京登場（央視直播截圖） 習近平主席開場致辭（央視直播截圖） 特朗普感謝中方的熱情歡迎（央視直播截圖） 中評社香港5月14日電（記者 郭至君）今早十時許，舉世矚目的“習特會”在北京人民大會堂登場，習近平主席和特朗普總統在會談開場前進行了友好的互動。



習近平主席表示，當前國際形式變亂交織，世界走到新的十字路口，中美兩國能不能跨越所謂的“修昔底德陷阱”，開放大國關係的新範式，能不能攜手應對全球挑戰，為世界注入更多的穩定性，能不能彰顯兩國人民的福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來。這些可以說是歷史之問，世界之問，人民之問，也是我同您作為大國領導人需要共同書寫的時代答卷。



習近平主席也提到今年是美國獨立250周年，他向特朗普和美國人民表示祝賀，他始終認為中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。雙方合則兩利，鬥則俱傷，應當做夥伴而不是對手，相互成就，共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。他期待著同總統先生就事關兩國和世界的重大問題交換意見，共同為中美關係這艘大船領好航，掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性標誌性年份。



特朗普總統則感謝習近平主席安排的熱情歡迎。特朗普表示，我們兩人和兩國之間都有長久的友好關係，我們會互相通話，有問題會立刻解決，我們之間一定會有非常好的未來（fantastic future）。特朗普也說，這次他帶眾多美國商界優秀人士訪華，希望在多方面與中方有很好的交談，他在開場最後也強調，“中美關係會比以往任何時期都要更好（better than ever before）。”