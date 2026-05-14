傳統文化論壇在京舉行　兩岸共話傳承發展

5月12日，“傳統與未來：兩岸共同弘揚中華文化”傳統文化論壇在北京舉行（中評社 陳鑫琳攝） 中評社北京5月14日電（實習記者 陳鑫琳）在中華優秀傳統文化的浩瀚星空中，無論是經史子集還是哲思譯文，都值得兩岸學人共同深耕。5月12日下午，第三屆海峽兩岸中華文化峰會傳統文化論壇在京舉行。兩岸學界代表共聚一堂，圍繞中華文化的當代價值、兩岸文化連續性及中華文化在兩岸關係的重要角色等議題展開深入研討。值得一提的是，有台灣嘉賓在會上指出，當前兩岸在民族統一、民族復興的民意趨向上，正是“兩岸闊、一帆懸”，大道直行，勇往直前。



“呦呦鹿鳴，食野之蘋。我有嘉賓，鼓瑟吹笙”。論壇以詩歌吟唱節目開場，深情重溫了一段跨越海峽的文化因緣。彼時，北師大康震教授（現任副校長）與台灣輔仁大學孫永忠先生共同發起成立大陸首家詩詞吟唱社團“南山詩社”，取意自“采菊東籬下，悠然見南山”，秉持“感發性情，吟唱精神”的宗旨薪火相傳。現場首先播放了輔仁大學東籬詩社的吟唱錄像，再由北師大南山詩社現場演繹。兩組表演隔空呼應，古韵悠揚，盡顯兩岸同胞血脈相連、文化同根的深情厚誼。



北京師範大學副校長汪明先生在致辭中談到，中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園，他強調，深化兩岸文化聯結、賡續中華文化血脈，是共同弘揚文化瑰寶的基礎。作為中國近代高等師範教育的發源地，北師大始終以教育和文化為紐帶，與包括台灣輔仁大學在內的多所高校建立了教師互派、學生互訪、合作研究等常態化機制，並通過“海峽兩岸大學生體驗營”“看中華·港澳台青年影像計劃”等項目，為兩岸青年搭建了感知中華文化、增進文化認同的廣闊平台。



“潮平兩岸闊，風正一帆懸”。中華文教經貿創意協會榮譽理事長洪孟啟引用唐代詩人王灣的詩句，道出了對兩岸文化交流的美好期許。洪孟啟指出，在過去中華民族奮鬥的歷程中，台灣同胞沒有缺席，現在也不會缺席，未來永遠不會缺席。“我們絕對不能夠去做美國冷戰車輪上的替死鬼，絕對不能夠迷信寫在沙灘上的承諾。”洪孟啟強調，中國人有中國人的經驗，在未來民族復興和國家統一的大道上，願我們一起攜手前進，負起中國人應盡的責任。