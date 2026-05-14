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習近平：中美經貿關係的本質是互利共贏
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2026-05-14 11:22:40
中評社北京5月14日電／5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。
新華社報導，習近平指出，事實一再證明，貿易戰沒有贏家，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。昨天，雙方經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，對兩國老百姓、對世界都是好消息。雙方應一道維護好當前來之不易的良好勢頭。
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