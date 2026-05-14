【
大
中
小
】 【
打 印
】
習近平：讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份
http://www.CRNTT.com
2026-05-14 11:26:27
中評社北京5月14日電／5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。
新華社報導，習近平強調，中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。雙方應當做夥伴而不是對手，相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。我期待著同特朗普總統就事關兩國和世界的重大問題交換意見，共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
習近平：中美經貿關係的本質是互利共贏
(2026-05-14 11:22:40)
特朗普車隊駛過長安街 市民聚集看熱鬧
(2026-05-14 11:20:33)
習特會登場 中美關係穩定利好世界
(2026-05-14 10:52:28)
習近平為美國總統特朗普舉行歡迎儀式（組圖）
(2026-05-14 10:38:53)
快訊：特朗普前往人民大會堂赴習特會
(2026-05-14 10:14:42)
白宮發布首條特朗普訪華視頻，看看有些什麼
(2026-05-14 09:55:37)
中評現場：直擊特朗普乘野獸座駕抵下榻酒店
(2026-05-14 08:13:14)
劉兆隆：習特會料變局不大 擱置爭議
(2026-05-14 01:01:42)
中評特寫：北京人平常心對待特朗普來訪
(2026-05-14 00:50:52)
翁明賢：美支持和平對話 壓縮“台獨”空間
(2026-05-14 00:39:05)