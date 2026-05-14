側記：特朗普透過車窗向路邊人群揮手致意

特朗普乘坐的凱迪拉克一號總統座駕（中評社 海涵攝） 中評社北京5月14日電（記者 海涵）中美元首峰會今天上午舉行。一大早，特朗普下榻的北京四季酒店附近聚集了眾多記者、市民，他們在此等待特朗普車隊經過，希望記錄下這一珍貴歷史時刻。



“來了來了！”大約九點十五分，人群中有人喊到。於是所有人將鏡頭對准斜前方的十字路口，屏氣凝神。片刻後，一列懸掛外交牌照的黑色車隊駛過。從頭到尾未見掛有國旗的車子，眾人才發現這只是工作人員乘坐的先遣車隊，原是“虛晃一槍”。



人們稍微鬆了一口氣，繼續等待。“怎麼還不來啊？”“這會兒還沒出發，待會兒會談要幾點結束，會不會影響兩國領導人吃午飯？”“手都舉酸了。”人群中，不斷傳來各種“旁白”。



臨近九點四十分，現場秩序愈發井然。主幹道雙向已全面清空社會車輛，負責維護現場秩序的交警、安保等工作人員各就各位，嚴陣以待。從不遠處傳來一陣轟鳴聲，“是禮賓摩托車的聲音！”一旁舉著手機拍攝的男士興奮地說，“來了來了！”



短短幾分鐘後，浩浩蕩蕩的總統車隊正式駛入眾人視野。車隊前列，警車與開道車率先開路；緊隨其後的，是英姿颯爽的禮賓摩托隊；而後便是車迷們備受期待的雪佛蘭薩博班護衛車，以及萬眾矚目的凱迪拉克一號總統座駕。值得留意的是，車隊中配備了兩輛總統座駕，一主一副互為掩護，眼尖的群眾看到，特朗普總統坐在後方座駕中，還“透過車窗向路邊人群揮手致意”。

