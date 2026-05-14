櫛風沐雨匯香江　樹圖探AI與數字金融新高地

Conflux HongKong與上海樹圖區塊鏈研究院聯合主辦的“櫛風沐雨喬木立 匯聚香江共潮生——Conflux樹圖數字金融與生態發展大會”在香港會議展覽中心開幕。（中評社 焦陽攝） Conflux樹圖創始人、多倫多大學教授龍凡首先發表致辭。（中評社 焦陽攝） 香港金融發展局副主席、資深大律師馮華健隨後發表致辭。（中評社 焦陽攝） 現場舉行了三項戰略合作簽署儀式。（中評社 焦陽攝） 中評社香港5月14日電（記者 焦陽）5月13日，由Conflux HongKong與上海樹圖區塊鏈研究院聯合主辦的“櫛風沐雨喬木立 匯聚香江共潮生——Conflux樹圖數字金融與生態發展大會”在香港會議展覽中心開幕。大會首日以“此山與他山 當下即未來”論壇拉開帷幕，現場完成三項戰略合作簽約，並圍繞AI時代的區塊鏈信任機制與金融範式重構展開深入探討。



香港特區政府特首政策組副組長王春新、研究主任江亞平，紫荊雜誌社助理總編輯黎知明、香港金融發展局副主席馮華健、香港大學副校長汪揚等嘉賓出席開幕儀式。



Conflux樹圖創始人、多倫多大學教授龍凡首先發表致辭。龍凡指出，樹圖公鏈作為中國唯一躋身世界第一梯隊的公鏈，已穩定運行超五年，但技術領先僅是基礎，生態建設才是核心護城河。他強調，香港具備全球最大的離岸人民幣市場及前瞻性的政策優勢，是中國Web3對接全球的門戶。樹圖將致力於帶動鏈上生態企業匯聚香港，並與香港大學的人才資源與學術研究深度合作，引導青年一代深耕“AI＋Web3”的前沿領域。



香港金融發展局副主席、資深大律師馮華健隨後發表致辭。馮華健表示，香港在全球金融中心指數中穩居前列，核心競爭力源於“一國兩制”下的普通法制度與高度透明的監管環境。他強調，“香港的獨特價值，正在於連接東西、融合不同金融哲學，扮演‘受監管、可信、連通’的界面角色”。他期待Web3與數字資產能成為提升金融效率、促進跨境流動、服務實體經濟並連接全球資本的重要基礎設施。



在“樹圖說”特色環節中，Conflux核心團隊集體亮相，全面回溯了項目從實驗室研發到構建全球化網絡的工程實踐。數據顯示，Conflux主網目前已支撐超過2，500萬鏈上賬戶與1.78億筆交易。隨後，現場舉行了三項戰略合作簽署儀式，合作內容涵蓋中東Web3消費生態、“Web3＋AI”產業創新生態、以及基於BSIM卡的保險賦能等項目，標誌著技術生態向“一帶一路”及實體產業應用的深度延伸。



“此山與他山 當下即未來”論壇環節，三位講者從不同維度提供洞見，構成從“當下”到“未來”的邏輯鏈路。

