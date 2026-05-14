習近平：維護台海和平穩定是最大公約數

5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。(新華社圖片) 5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。(新華社圖片) 中評社北京5月14日電／5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。



新華社報導，習近平指出，當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，中美兩國能不能跨越“修昔底德陷阱”，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。我願同特朗普總統共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。



習近平強調，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展。我同特朗普總統贊同將構建“中美建設性戰略穩定關係”作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，相信會受到兩國人民和國際社會的歡迎。“建設性戰略穩定”應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。“中美建設性戰略穩定關係”不是一句口號，而應該是相向而行的行動。



習近平指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。昨天兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，這對兩國老百姓和世界都是好消息。雙方應一道維護好當前來之不易的良好勢頭。中國開放的大門只會越開越大，美國企業正在深度參與中國改革開放，中方歡迎美國對華加強互利合作。



習近平指出，雙方要落實我們達成的重要共識，進一步用好政治外交、兩軍溝通渠道。拓展經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等領域交流合作。



習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。“台獨”與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。



特朗普表示，非常榮幸對中國進行國事訪問。美中關係很好，我同習近平主席建立了歷史上美中元首之間最長久和最良好的關係，保持著友好溝通，解決了很多重要問題。習近平主席是偉大的領導人，中國是偉大的國家，我十分尊重習近平主席和中國人民。今天的會晤是一次舉世矚目的重要會晤。我願同習主席一道，加強溝通合作，妥善解決分歧，開啟有史以來最好的美中關係，開創兩國更加美好的未來。美中是世界上最重要、最強大的國家，美中合作可以為兩國、為世界做很多大事、好事。我此訪帶來了美國工商界傑出代表，他們都很尊重和重視中國，我積極鼓勵他們拓展對華合作。



兩國元首就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見。



兩國元首一致同意相互支持，辦好今年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團峰會。



會談期間，特朗普逐一向習近平介紹隨訪企業家。



會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為特朗普舉行歡迎儀式。



特朗普抵達時，禮兵列隊致敬。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中美兩國國歌，天安門廣場鳴放禮炮21響。特朗普在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。



蔡奇、王毅、何立峰參加會談。