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圖訊丨習近平為特朗普舉行歡迎儀式
http://www.CRNTT.com   2026-05-14 13:25:04
5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場為來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行歡迎儀式。(新華社圖片)
5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場為來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行歡迎儀式。(新華社圖片)
　　中評社香港5月14日電／5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場為來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行歡迎儀式。

　　兩人親切互動，現場氣氛融洽。 


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