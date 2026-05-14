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圖訊丨習近平同美國總統特朗普參觀天壇
http://www.CRNTT.com   2026-05-14 13:28:05
兩國元首在祈年殿廣場合影，並共同參觀祈年殿。（新華社圖片）
兩國元首在祈年殿廣場合影，並共同參觀祈年殿。（新華社圖片）
　　中評社北京5月14日電／5月14日，國家主席習近平同來華進行國事訪問的美國總統特朗普參觀天壇。

　　新華社報導，習近平在祈年殿迎接特朗普到訪。兩國元首在祈年殿廣場合影，並共同參觀祈年殿。

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