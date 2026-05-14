烏官員稱俄軍襲擊致8死11傷

中評社北京5月14日電／新華社報導，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州軍事行政長官13日在社交媒體發布消息說，俄羅斯軍隊對該州多個地區發動襲擊，造成8人死亡、11人受傷。



該官員說，該州3個地區遭到近30次襲擊，部分基礎設施、民宅和車輛受損。



烏克蘭總統澤連斯基同日在社交媒體發文稱，目前烏克蘭多地仍面臨俄軍新一輪無人機襲擊風險。他還表示，烏防空力量12日夜間至13日凌晨攔截了111架無人機。