塞爾維亞與北約舉行首次聯合軍演

中評社北京5月14日電／據法新社5月12日報導，塞爾維亞國防部12日表示，北約與塞爾維亞的首次聯合軍事演習正在這個巴爾幹國家舉行。這標誌著北約與這個曾經被它轟炸的國家的一次重要合作。



塞爾維亞國防部說，來自塞爾維亞、意大利、羅馬尼亞和土耳其的大約600名士兵正在參加“北約-塞爾維亞”演習，參加的還有幾個北約成員國的軍事策劃人員和觀察員。



這是塞爾維亞首次直接與北約舉行軍事演習。繼北約在1999年的科索沃戰爭期間對南斯拉夫發動空襲後，北約在塞爾維亞仍然是一個敏感話題。



12日公布的照片顯示，塞爾維亞和北約士兵正肩並肩站在塞爾維亞南部布亞諾瓦茨附近的一個軍事訓練場，旁邊是雙方軍隊的裝甲車。



根據北約的和平夥伴關係計劃，這次戰術演習將持續到5月23日。貝爾格萊德表示，該計劃“尊重塞爾維亞的軍事中立”。



塞爾維亞國防部說：“合作的目的是維護本地區的和平與穩定。”



塞爾維亞是少數幾個沒有加入北約的巴爾幹國家之一，貝爾格萊德堅持長期以來的中立政策，同時與北約和俄羅斯都保持著密切的關係。



近20年來，塞爾維亞一直是和平夥伴關係計劃的一部分，並定期參加與北約成員國的演習。



一名北約官員在演習前說：“這是一項重要的培訓活動。活動將由塞爾維亞主辦，並完全尊重塞爾維亞所稱的軍事中立政策。”



自科索沃戰爭結束以來，北約領導的維和部隊一直部署在科索沃這個塞爾維亞前自治省，貝爾格萊德則從未承認過科索沃獨立。



來源：參考消息網