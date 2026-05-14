天壇承載中美外交記憶　北京大爺關注特朗普

國家主席習近平同來華進行國事訪問的美國總統特朗普參觀天壇，並在祈年殿合影（圖片來源：新華社） 西門旁邊，幾位坐在槐樹下乘涼的大爺竟也在討論特朗普訪華以及台海問題（中評社 陳思遠攝） 中評社北京5月14日電（記者 陳思遠）今天是特朗普開啟訪華行程的第二天，下午13時許，特朗普在國家主席習近平的陪同下參觀北京天壇公園。



天壇位於北京市東城區，是明、清兩代皇帝祭天、祈穀和祈雨的場所。園內祈年殿、圜丘壇等建築集中體現了中國傳統“天圓地方”“天人合一”的哲學思想。



中評社記者在天壇公園西門看到幾位遊客在拍照，並說著“特朗普來了”。其中，有兩位遊客是從內蒙古來北京旅遊，特意來天壇公園打卡，接下來要去長城。



西門旁邊，幾位坐在槐樹下乘涼的大爺竟也在討論特朗普訪華以及台海問題。還有一位居住在周邊的老奶奶告訴記者說，天壇公園的四個門都關閉了，15號才會開放。



天壇在美國對華外交史上有特殊記憶點：1975年，時任美國福特總統訪華期間參觀天壇；美國前國務卿基辛格也曾到訪天壇十多次。據《聯合早報》援引南京大學國際關係學院院長朱鋒的觀點，考慮到特朗普較強的宗教意識，參觀天壇的行程“很大程度上反映了特朗普的口味”。



相較於2017年特朗普首次訪華時參觀象徵皇家權力與帝國氣象的故宮，此次安排參觀天壇被解讀為一種帶有文化意味的外交表達。故宮參觀被視為展示中國悠久歷史與國家實力，而天壇則代表著“和合”“秩序”與“天人協調”，意在向美國展示中國政治文化背後的歷史邏輯與文明連續性。