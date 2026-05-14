日媒：高市“特朗普訪華前先訪日”構想落空

中評社香港5月14日電／日經新聞報導指出，中美首腦會談的走向可能對日本的安全保障環境產生影響。日本政府內部曾有構想，在美國總統特朗普訪問北京之前邀請他來日本，由日本首相高市早苗再次向其傳達對華認知。但中東危機給高市政權帶來了多重誤判。



5月12日，高市接受了來到日本的美國財政部長貝森特的禮節性拜會，雙方進行了約15分鐘的交談。此舉的目的是在中美首腦會談前協調日美雙方的認知。貝森特在禮節性拜會後被記者問及高市是否提出了關於中國的具體要求，他回答“沒有”。



日本外務省的一名官員表示：“此次財長之間的交流至關重要”。日本財務相片山皋月與貝森特的會談持續了35分鐘，主要議題是中東危機等引發的匯率動向。這種情況與日本政府最初的設想大相徑庭。



日方的計劃被打亂是在2月底美國和以色列襲擊伊朗之後。高市政權一直將中美原定於4月舉行的首腦會談視為日本外交的重要節點。



1月2日，高市在與特朗普進行電話磋商時，表達了希望自己在中美首腦會談之前訪美的想法。她於3月前往華盛頓與特朗普會晤的日程安排，也是為了隨後中美首腦的接觸而籌劃的。



日本政府對中美繞過日本彼此靠近的事態保持警惕。特朗普2025年秋季與中國國家主席習近平會晤前後，曾用“G2”一詞來形容兩國關係。其真實意圖並不明朗，但其中蘊含著中美主導國際社會的意味。



如果中美關係進一步拉近，美國對東亞安全保障的參與程度可能會減弱。針對台灣有事及朝鮮核與導彈開發等問題的威懾力將失效。此外，半導體和稀土確保等經濟安全領域的對華包圍圈也有可能出現鬆動。



高市似乎希望直接向特朗普表明，這種局面最終將對中國有利。



日本前首相安倍晉三在任期間，自特朗普2016年贏得總統大選不久後的會談起，就反覆強調中國的軍事威脅。他通過列舉中國大幅增加國防費用等數據，向特朗普持續傳遞日美同盟對抗衡中國至關重要的理念。



日美首腦會談原定於3月19日，就在高市正在籌備此事的2月底，突如其來的美以對伊打擊發生了。



日美首腦會談的主要議題轉向了中東荷姆茲海峽的穩定航行。特朗普在此之前因為中東局勢推遲了原定於3月底的訪華日程。雖然高市與特朗普確認了中國擴軍背景下維護東亞穩定的重要性，但中美會談延至5月，難免給人一種戰線拉長、節奏拖遝的感覺。



日本政府最初考慮通過多個機會讓特朗普認識到中國的威脅。在高市訪美後，也曾計劃在特朗普訪華之前邀請他訪問日本。



高市訪美後曾向身邊人透露：“原本說好他訪華時順路訪日，現在中美會談日程變動，一切都成了未知數”。日本方面原本也希望借此向中國展示日美關係的緊密程度。但隨著訪華行程延期，原先的計劃被打亂了。



中美首腦會談延期後，日本政府仍在暗中摸索過特朗普訪日的可能性。5月初，中美會談重新定檔5月中旬，日本政府官員隨即表示：“已正式請求特朗普順訪日本”。但最終未能實現。



如今，日本政府只能屏息靜觀特朗普訪華的動向。