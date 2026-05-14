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俄烏防空部隊互相擊落對方數百架無人機
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2026-05-14 15:29:30
中評社北京5月14日電／當地時間5月13日，俄羅斯國防部發布戰報顯示，俄軍對烏軍使用的能源和交通基礎設施，無人機組裝、儲存和發射場地，彈藥倉庫，烏武裝部隊和外國雇傭兵臨時部署點實施打擊。俄防空系統擊落烏軍572架固定翼無人機。
5月13日，烏克蘭空軍通報稱，當天8時至18時30分，俄軍出動753架各類型無人機襲擊烏克蘭。此次攻擊主要方向為烏克蘭西部地區。根據初步數據，烏防空部隊擊落其中710架無人機。
來源：央視新聞客戶端
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