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外交部：願同美方一道將中美關係新定位轉化為相向而行的行動
http://www.CRNTT.com   2026-05-14 15:36:02
　　中評社北京5月14日電／外交部發言人郭嘉昆14日在例行記者會上回答提問時表示，今天上午，習近平主席同特朗普總統舉行會談，雙方就構建“中美建設性戰略穩定關係”新定位達成共識，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。

　　新華社報導，郭嘉昆說，“建設性戰略穩定”應該是合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。中方願同美方一道，將中美關係新定位轉化為相向而行的行動，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

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