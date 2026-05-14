特朗普參觀祈年殿　中美關係需要智慧

天壇公園北門外，群眾蹲守詢問，執勤人員認真工作（中評社 陳鑫琳攝） 中評社北京5月14日電（實習記者 陳鑫琳）14日下午，國家主席習近平同來華進行國事訪問的美國總統特朗普參觀天壇，兩國元首在祈年殿廣場合影。



“驚艶！大美中國！”特朗普抵達天壇後有感而發。時隔9年，美國總統特朗普再度訪華，來到這一頗具文化意義的坐標。記者在天壇公園外的蹲守點看到，眾多市民和攝影愛好者早早在天壇北門外守候。



“選擇天壇這個地方，體現了我們國家大的政治智慧。”有民眾接受中評社記者採訪時表示，天壇所代表的“和合”“秩序”等理念，正是當前中美關係所需要的外交智慧。



天壇始建於明朝永樂年間（公元1406－1420年），是中國古代皇帝祭天祈福、祈求五穀豐登的重要場所，也是中國古代建築藝術與宇宙觀的傑出代表之一。經清代歷代皇帝多次擴建與修繕，天壇已成為中國現存規模最大、等級最高的皇家祭祀建築群。



天壇占地面積約273公頃，由三個主要部分組成：圜丘壇、祈年殿和齋宮。其建築布局集中體現了中國傳統“天圓地方”“天人合一”等哲學思想。祈年殿、圜丘壇、皇穹宇等核心建築，均圍繞“人與天地關係”展開設計，代表了中華文明對宇宙秩序與社會治理的理解。



其中，祈年殿作為天壇的主體建築，是一座典型中國古代建築風格的圓形宮殿。當年在這裡舉行祭天大典時，皇帝會身著禮服親臨儀式，祈求天帝保佑國泰民安、風調雨順。



天壇的建築與設計充滿象徵意味，體現了中國古代人民對天、地和自然的崇拜與敬畏。它代表著中國古代建築技藝與宗教信仰的傑出成就，也是其文化遺產的重要組成部分。



作為一座歷史悠久的古跡，天壇吸引了大量遊客和研究者前來參觀考察。它被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》，並已成為北京的主要旅遊景點之一。遊客可以在天壇感受古代建築的宏偉與精巧，領略中國古代文化的深厚底蘊。