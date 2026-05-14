民調：賴執政兩周年　51%民眾表示沒信心

中評社台北5月14日電／賴清德今年520將就職兩周年，《TVBS》今（14）日發布最新民調指出，民眾對於賴清德上任以來施政滿意度為38%，較上任一周年時回升6個百分點，不滿意度也大幅減少10個百分點，來到45%，但整體來說不滿意仍高於滿意度。至於台灣民眾怎麼看賴清德未來施政表現？民調顯示，41%表示有信心，雖較去年略升3個百分點，卻仍有51%民眾表示沒信心。



賴清德執政將滿兩周年，執政的民進黨除了在“立法院”面臨“朝小野大”、藍白兩黨夾殺窘境，外部也面臨中國大陸進逼、美中貿易戰和中東戰事等國際事件壓力，對“國內”政局、經濟表現和兩岸外交造成極大挑戰。



究竟民眾對賴清德的施政表現看法為何？TVBS民調中心最新調查結果發現，針對賴清德上任兩年來施政表現，民眾滿意度為38%、不滿意45%，17%表示沒有意見。與賴執政第一年相比，滿意度自32%回升6個百分點，而不滿意比例較上任周年時的55%減少10個百分點，但不滿意比例仍高於滿意。



賴清德信任度：44%民眾信任 48%不信任



對於賴清德帶領“國家”政策走向是否正確，民調顯示，42%民眾認為是正確方向，40%認為是錯誤方向，另有18%未表意見。和去年相比，認為賴清德施政走向正確的比例，自36%提升6個百分點，認為走向錯誤的比例則從49%減少至40%，顯示民眾看法分歧。



本次調查也發現，44%民眾表示信任賴清德，較去年高出6個百分點，不信任的比例為48%，減少7個百分點，另有8%沒有表示意見。



賴清德未來施政表現：41%民眾有信心 51%沒信心



至於台灣民眾怎麼看賴清德未來的施政表現？調查顯示，41%民眾表示有信心，較上任周年時增加3個百分點，而沒有信心比例減少6個百分點（51%）。整體而言，民眾對賴清德施政信心略有回升，卻仍低於沒信心的比例。



卓榮泰施政滿意度：37%民眾滿意 46%不滿意



當被問到“行政院長”卓榮泰上任近兩年的個人表現，有37%民眾表示滿意，不滿意比例為46%。至於“行政院”團隊的整體滿意度，從賴清德上任周年的30%提高到36%，不滿意比例由58%降低至49%。



本次“賴清德‘總統’就職兩周年滿意度”由TVBS民意調查中心於今年5月4日至10日晚間18時至22時，以及10日下午13時30分至17時進行調查；採用市話與手機併用的“雙底冊抽樣調查”方式，由人員進行電話訪問，成功接觸1,138位20歲以上台灣民眾（其中市話575份、手機563份），在95%的信心水準下，抽樣誤差控制在±2.9個百分點以內，相關調查經費來源均為TVBS。