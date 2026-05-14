李振廣：中方將台灣問題敏感性講得很清楚

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣（中評社圖片） 中評社北京5月14日電（記者 海涵）就中美元首會談中涉台內容，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣14日接受中評社採訪指出，習近平主席將台灣問題的嚴重性、敏感性、危險性講得十分清楚。衹有處理好台灣問題，中美建設性戰略穩定關係才能行穩致遠。



國家主席習近平今天上午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。“台獨”與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。



其中，“台灣問題處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突”這一表態引發外界關注。李振廣分析，習近平主席此番論述，將台灣問題的嚴重性、敏感性、危險性講得十分清楚、透徹。美國政府聽了這番話，應該能聽得懂中方的立場。



中方為何選擇在此時提出這一重要論述？李振廣分析，國事訪問是分量十足的重要場合，在中美雙方領導人面對面會談中，中方將台灣問題的一體兩面講深、講透，是希望美方往正確處理台灣問題的方向上走。



李振廣指出，近期兩岸關係形勢複雜，美國頻繁介入台灣問題、對台軍售，給島內“台獨”勢力發出錯誤信號，嚴重危害中美關係與台海和平穩定。台灣問題是中美之間牽一發而動全身的關鍵要素，衹有處理好台灣問題，中美建設性戰略穩定關係才能行穩致遠。



對於習近平主席提出的“維護台海和平穩定是中美雙方最大的公約數”，李振廣分析，中美雙方都希望台海和平穩定，台海動蕩不安、兵凶戰危是中美兩國的最大危險。



李振廣指出，當前破壞台海和平穩定的最大危害是“台獨”勢力。美方若真心維護台海穩定，就要停止向島內“台獨”勢力釋放錯誤信號，甚至要明確反對“台獨”，糾正民進黨當局對美國對台政策的錯誤認知，促使其收斂偏執行徑。衹有這樣，台海和平穩定才能維持，中美關係才能受益。