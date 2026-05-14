蕭美琴滿意度45%比賴清德高　

中評社台北5月14日電／賴清德今年520將就職兩周年，《TVBS》今（14）日發布最新民調指出，賴副手蕭美琴滿意度45%創新高，更高於賴清德的38%；另外，“行政院內閣”團隊的滿意度，由上任周年的30%提高至此次的36%，不滿意的比例則是由58%降低至49%。



賴清德滿意度38% 較去年回升6個百分點



賴清德執政將滿兩周年，執政黨除了在“立法院”面臨“朝小野大”的情況，外部則有特朗普關稅、 美中貿易戰及美伊戰爭等國際事件壓力，對“國內”經濟、司法改革、能源政策、居住正義，以及兩岸、 外交與“國防”等方面政策的施行及表現都造成挑戰。



根據《TVBS》民調中心最新調查結果發現，對於賴清德上任兩年來的施政表現，滿意度為38%、不滿意的比例為45%、17%沒有意見。相較於上任周年時的32%，回升6個百分點，而不滿意比例則較上任周年時的55%，減少10個百分點，但不滿意的比例仍高於滿意。

蕭美琴滿意度45%創新高



民調也詢問對蕭美琴上任以來表現的看法，調查結果顯示，有45%民眾表示滿意，高於不滿意的30%，另外有26%沒有意見。與上任周年時相較，滿意度上升9個百分點，也是上任以來最高，不滿意的比例則減少一成。



“內閣”團隊表現：36%滿意、49%不滿意



至於“行政院長”卓榮泰上任近兩年的表現，有37%民眾表示滿意，不滿意比例為46%。卓榮泰的滿意度與上任一周年時的33%相較，回升4個百分點；不滿意的比例則由51%減少至此次調查的46%， 但仍高於滿意的比例。



而“行政院內閣”團隊的滿意度，由上任周年的30%提高至此次的36%，不滿意的比例則是由58%降低至49%。



本次“賴清德‘總統’就職兩周年滿意度”由TVBS民意調查中心於今年5月4日至10日晚間18時至22時，以及10日下午13時30分至17時進行調查；採用市話與手機併用的“雙底冊抽樣調查”方式，由人員進行電話訪問，成功接觸1,138位20歲以上台灣民眾（其中市話575份、手機563份），在95%的信心水準下，抽樣誤差控制在±2.9個百分點以內，相關調查經費來源均為TVBS。