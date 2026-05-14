祈年殿前的歷史回望：特朗普為何選擇天壇？

兩國元首在祈年殿廣場合影，並共同參觀祈年殿。（新華社圖片） 始建於1420年的天壇，是明清兩代皇家祭天祈穀之地，也是中國最具代表性的歷史文化地標。(央視視頻截圖) 中評社香港5月14日電（記者 肖瑞）北京的薄霧輕霾之中，天壇祈年殿的藍瓦飛檐見證了美國總統特朗普旋風般的訪華行程。



特朗普是中美建交以來第二位參訪天壇的在任美國總統。上一位在任內踏足此地的美國總統是福特（Gerald Ford）。在1975年兩國尚未建交的寒冷冬月里，福特在回音壁前側耳駐足，留下了歷史性的剪影。



始建於1420年的天壇，是明清兩代皇家祭天祈穀之地，也是中國最具代表性的歷史文化地標。整座建築群遵循天圓地方的傳統理念，承載著中國古人敬畏天地、祈願國泰民安的人文思想。



天壇不僅是中國文化的標誌與名片，也是中美關係破冰與綿延的獨特地標。1971年，基辛格在震驚世界的秘密訪華後不久，便在公開行程中首訪天壇。此後數十年，無論是作為國務卿還是友好使者，基辛格對祈年殿的琉璃藍瓦情有獨鐘，曾先後15次造訪天壇。



中美外交史上有一段趣話：基辛格曾與時任中國外長喬冠華在回音壁兩側對談，聽聞清晰的回音後，基辛格幽默地笑稱：希望能帶一塊磚回國，作為兩國建立熱線的“無線電”。



基辛格還感慨，天壇的建築可以被完整模仿，但天壇六百年的參天古樹無法復制。



據悉，天壇園區現存古樹3562棵，最老的九龍柏已606歲。天壇的古樹與青磚，曾見證了中美關係從破冰、建交到發展的風風雨雨。殿宇不言，古樹長青，在歷史與自然面前，人的尺度，可謂微不足道。



今次特朗普在短促的訪華議程中特意安排天壇，既表現了他對中國文化的尊重，也有對中美交往歷史的回望。



中美領導人此番握手，傳遞出共護全球和平穩定的共識，這與天壇祈年殿敬天順時、和合共生的東方哲理，正相契合。或許，兩國最高領導人一同漫步天壇，駐足回音壁，可以從歷史的回響中，找尋當下冷暖交織的大國相處之道。