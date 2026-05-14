談習特會　黃仁勳、馬斯克：非常好！

黃仁勳（央視視頻畫面） 庫克（央視視頻畫面） 中評社香港5月14日電（記者 盧哲）14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談期間，會見隨同特朗普訪華的美國企業家。馬斯克、庫克、黃仁勳等備受關注的美企CEO，在離場時都對記者表示會談“非常好”。



當天上午，一眾美企CEO從人民大會堂東門進入會場，大家神情輕鬆。會談前，英偉達行政總裁黃仁勳對記者說，希望這會是一次非常成功的會晤。他說，“特朗普總統與習主席關係很好，我們有很大的希望、我們將在他們關係良好的基礎上，再接再厲，改善兩國的關係。”



會見結束後，黃仁勳及特斯拉行政總裁馬斯克、蘋果公司首席執行官庫克等，陸續走出會場。對於會談情況，庫克用“太棒了”來形容，他說，“非常感謝，再次來到中國實在太好了。”



黃仁勳說：“會談現場極好，習主席非常親切和藹，熱情好客，歡迎我們所有人來到中國，這是一次非常成功的會談。”



步出大會堂，在回答記者喊出的“會議進行的怎麼樣？”的提問時，企業家們再次回應——“太好了，”馬斯克說，當被問到取得了什麼成就時，他說：“很多好東西。”



庫克做了個和平手勢，然後豎起了大拇指。



“會談進行得很順利，”黃仁勳說。“習近平和特朗普總統令人難以置信。”



據新華社報導，會談期間，特朗普表示，我此訪帶來了美國工商界傑出代表，他們都尊重和重視中國，我鼓勵他們拓展對華合作。特朗普逐一向習近平介紹隨訪企業家。美國企業家表示，高度重視中國市場，希望深耕中國業務，加強對華合作。



習近平表示，美國企業正在深度參與中國改革開放，雙方都從中獲益。中國開放的大門只會越開越大，中方歡迎美國對華加強互利合作，相信美國企業在華將擁有更廣闊前景。