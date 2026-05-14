白宮通報習特會　強調經貿伊朗未提台灣

白宮通報習特會成果聚焦經貿合作 新華圖 中評社北京5月14日電（記者 餘東暉）白宮於北京時間14日下午4點半發出14日上午美中會談紀要，強調雙方討論加強經濟合作的途徑。美方樂見增加中國對美國產業的投資；中方願意增加對美國農產品和石油的購買。白宮的通報沒有提到台灣問題。



白宮發布的會談既要全文如下：“特朗普總統與中國國家主席習近平舉行了良好的會晤。雙方討論了加強兩國經濟合作的途徑，包括擴大美國企業進入中國市場的渠道，以及增加中國對美國產業的投資。許多美國大型企業的領導人參加了部分會談。



兩國元首還強調，需要鞏固在阻止芬太尼前體流入美國方面取得的進展，並增加中國對美國農產品的採購。



雙方一致認為，霍爾木茲海峽必須保持開放，以支持能源自由流動。習近平主席還明確表示，中國反對霍爾木茲海峽軍事化以及任何對其使用收取通行費的企圖。他表示有意購買更多美國石油，以減少中國未來對霍爾木茲海峽的依賴。兩國一致認為，伊朗永遠不能擁有核武器。” ＜nextpage＞



此前中國官方通報，雙方贊同將構建“中美建設性戰略穩定關係”作為中美關係新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。



習近平表示，兩國經貿團隊在韓國的會談達成了總體平衡積極的成果。雙方應一道維護好當前來之不易的良好勢頭。中國開放的大門只會越開越大，美國企業正在深度參與中國改革開放，中方歡迎美國對華加強互利合作。



白宮的通報沒有提及台灣問題。中國官方通報，習近平在會談中強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。“台獨”與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。