習近平同美國總統特朗普參觀天壇（組圖）

5月14日，國家主席習近平同來華進行國事訪問的美國總統特朗普參觀天壇。新華社 中評社北京5月14日電／5月14日，國家主席習近平同來華進行國事訪問的美國總統特朗普參觀天壇。



初夏的天壇，古柏含章，清風送爽。習近平在祈年殿迎接特朗普到訪。



新華社報導，習近平同特朗普在軒朗開闊的祈年殿廣場合影。



祈年殿氣勢恢宏，重檐琉光。兩國元首拾階而上，步入祈年殿，共同欣賞榫卯鬥拱精準契合、天文曆法與殿宇結構完美融合的建築特點，感受其中和諧萬物、順天應時的理念。



習近平指出，2017年我們沿著北京中軸線參觀了故宮。今天參觀的天壇和故宮同齡，寓意“天圓地方”，展現出中國人的宇宙觀和處世哲學。中國古代執政者在天壇舉行祭祀大典，祈求國泰民安、風調雨順，體現出民為邦本、本固邦寧的中國傳統思想。中國共產黨傳承發展中華文明的民本思想，始終堅持全心全意為人民服務的根本宗旨，得到人民的堅定支持和衷心擁護。



特朗普表示，當年的故宮之行至今記憶猶新。天壇歷經600多年，仍然巍峨屹立，展現出中國精美的古典建築藝術和博大精深的傳統文化，令人讚嘆。美中兩國都是偉大的國家，兩國人民都是偉大的人民，富有智慧。兩國應該深化相互理解，增進人民友好。



蔡奇、王毅、尹力等參加上述活動。