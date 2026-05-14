王棟：黃仁勳是美方布局 博弈中留有餘地

北京大學國際關係學院教授王棟（中評社圖片） 中評社北京5月15日電（記者 海涵）中美元首峰會14日上午舉行，英偉達創始人黃仁勳等十餘名美國商界代表也進入會談現場。北京大學國際關係學院教授王棟接受中評社採訪時分析，黃仁勳最後一刻隨行訪華並非偶然，可視為美方在會晤關鍵節點的針對性布局。



王棟是北京大學國際關係學院長聘教授，目前擔任北京大學社會科學部副部長兼智庫辦主任，以及教育部北京大學中外人文交流研究基地執行主任。他在國際關係領域有著深厚的學術積累，出版多部中英文著作並在國際頂尖期刊發表論文，是中美關係及全球治理研究方面的知名學者。



此次隨特朗普訪華的美國商界代表來自科技、金融、農業、航空等領域，王棟指出，這些領域完全契合中美兩國產業互補性與現實發展需求。



“從美方來看，農業、航空是其傳統優勢出口產業，高度依賴中國龐大市場，亟需穩定對華貿易渠道、拓展合作空間；金融、高端科技領域企業，看重中國市場的發展潛力，希望搶抓中國對外開放的政策紅利。”王棟說。



他續指，從中方角度，這些領域的務實合作，既能滿足國內民生、產業升級的實際需求，也能推動雙向互利的經貿往來。“本質上，這是雙方立足自身比較優勢、聚焦共同利益的理性選擇，也是中美經貿合作韌性的直接體現。”



在特朗普訪華消息確定後，隨團的美方商界代表名單在網絡上廣為流傳。黃仁勳最後一刻隨行訪華更是引發輿論熱議。為何“黃仁勳是否隨團”關注度如此之高？



王棟認為，原因在於高端科技領域已是中美互動的核心關切點，英偉達作為全球AI芯片產業龍頭，其動向本身就是中美科技經貿關係的重要風向標。