河南新鄭裴李崗遺址：跨越萬年 文明破曉

河南新鄭市裴李崗石器時代遺址出土的陶塑（資料照片） 嵩山東麓，雙洎河畔，河南新鄭裴李崗村的麥田已泛起點點金黃，靜候又一季豐收。麥田之下，便是不久前入選2025年度全國十大考古新發現的裴李崗遺址。



作為我國重要的新石器時代考古學文化“裴李崗文化”的命名地，裴李崗遺址為世人推開一扇瞭解八千年前中原地區農耕文明的窗。近年來，隨著新一輪系統考古發掘持續進行，裴李崗這部“地書”的扉頁再次大幅前翻。從新石器時代中期上溯至舊石器時代晚期，中原村莊的厚土之下，文明肇始的鮮活面貌，愈發清晰。



多項“之最” 曙光初啟



2018年為進一步深化對裴李崗遺址及其周邊區域史前遺址分佈情況及文化內涵的認識，中國社會科學院考古研究所聯合鄭州市文物考古研究院，重啟對裴李崗遺址的發掘。



東部生活區、西部墓葬區、南部墓葬區……隨著發掘面積不斷擴大、多學科研究愈發深入，距今約8000年前，裴李崗先民們的聚落結構和生活細節被更加充分地揭示出來。



這裡發現我國迄今最早的紅燒土房屋建築遺跡。“這不僅深化了對裴李崗先民定居生活的認識，也為研究仰韶時期紅燒土建築的起源提供了重要線索。”中國社會科學院考古研究所副研究員、裴李崗遺址發掘項目負責人李永強說。



這裡發現北方地區最早的以稻米為原料、利用紅曲霉釀酒的證據。據悉，在裴李崗遺址墓葬區出土的多個陶壺中，考古人員都發現了殘留物中存在豐富的紅曲黴菌絲、閉囊殼，以及具有發酵特徵的稻米澱粉粒。



這裡發現中原地區最早的人面獠牙形象。在裴李崗遺址的一座多室式房址中，考古人員發現多件以人物和動物頭像為主題的陶塑，其中，部分人面陶塑具有明顯的面具化特徵。“尤其是‘介’字形冠人面獠牙陶塑，為探索史前神人形象起源提供了重要材料。”鄭州市文物局局長顧萬發認為，“介”字形冠或與史前先民的太陽神崇拜有關，表明裴李崗先民已經形成一定的宇宙觀。



此外，考古人員還發現裴李崗文化時期已存在較為複雜的纖維加工和染色技術，刷新了對史前紡織業活動及專業化分工的認知。



“一系列研究成果表明，裴李崗先民們的生活並不是像我們以前認為的那樣原始蒙昧，中華文明起源的曙光已然亮起。”李永強說。

