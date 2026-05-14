中國企業發佈載人變形機甲引關注（組圖）

中評社北京5月14日電／中國機器人企業宇樹科技日前發佈載人變形機甲，引發廣泛關注。宇樹科技創始人王興興13日向記者表示，產品立足於全球市場需求，發佈首日已有客戶下單。



宇樹科技方面介紹，該載人變形機甲型號為“GD01”，定位為民用交通工具，載人後體重約500kg。從該企業發佈的視頻顯示，該產品配有一個載人座位，可切換雙足和四足兩種行動姿態。



新華社報導，“載人變形機甲在約500公斤負載下實現穩定的雙足行走與動態平衡，還能在數秒內切換雙足、四足模式，擊倒磚牆後機身穩定，這是宇樹運動控制、高扭矩電機等核心技術的集中展示。”浙江省科普聯合會會長周國輝表示。



被稱為“杭州六小龍”之一的宇樹科技成立於2016年，經營範圍包括智能機器人的研發、智能機器人銷售、工業機器人製造等。



王興興表示，載人變形機甲目前還在研發改進中，推出這款產品的主要目的是進一步推動機器人在各行業的落地，提升人類生產力工具水平。



也有業內人士認為，目前該機甲的連續作業時間尚未明確，關節散熱、能耗控制等核心性能細節有待披露，從發佈的視頻來看，機器人的智能水平仍有較大提升空間。



2026年一季度，中國單獨列名的各類機器人出口總額達到113.2億元，產品銷往全球148個國家和地區。分析人士稱，機器人出口的火爆不僅讓整機組裝廠賺到了錢，它更拉動了整條供應鏈，包括傳感器、精密零部件、軟件算法等等上下游產業協同增長。



數據顯示，2025年，宇樹科技人形機器人出貨量突破5500台，四足機器人全球市場份額穩定在60%至70%。



“人形機器人技術和產品處於行業的‘黎明期’，仍面臨諸多挑戰，需要整個行業共同努力、持續投入。”王興興說。



浙江省機器人產業發展協會秘書長宋偉認為，這款載人機甲發展路徑可能與當年宇樹推出四足機器人相似——先攻克核心技術、推出產品，再通過市場反饋不斷探索應用場景，逐步迭代升級。



“它最大的意義，在於拓寬了人們對機器人的認知邊界，讓大家看到機器人在傳統場景之外的更多可能性。”宋偉說，推出既能吸引市場關注、又能獲得商業營收的“中間態產品”，能為行業積累技術、培育市場、凝聚人才，具有積極意義。

