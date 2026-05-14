中國青年關注習特會　盼合作帶給人民福祉

受訪的部分青年（中評社 海涵攝） 中評社北京5月14日電（記者 海涵）美國總統特朗普訪華話題接連兩天登上微博熱搜，中國青年對此也十分關注。記者14日上午在特朗普下榻的北京四季酒店附近遇上多個在此等候的中國青年，其中有幾位甚至是從山東、遼寧等地專程趕來的。



來自北京對外經貿大學的吳同學是意大利語專業學生，平時就對國際政治很感興趣。他同記者分享了對特朗普此次訪華的觀察，“中美合作大於摩擦，才會給青年人尤其是外語專業的學生提供更多工作機會，讓我們能在未來的全球化趨勢中更好發揮新時代年輕人的主動性。”



傅同學西裝革履、手拿中美兩國國旗，他專程從山東來北京感受元首峰會氛圍。“特朗普9年之後再來，機會十分難得，所以我一定要趕過來看一眼。”他說，中美元首會晤十分有意義，兩國都是超級大國，希望雙方合作越來越多，尤其是經貿、科技等領域。



學習金融專業的桑同學說，中美兩國合作共贏，會帶給兩國人民更好發展。“之後如果有機會，我也很願意去美國看看不一樣的風景和文化。”



在四季酒店附近居住的劉姓青年也在人群中等候特朗普車隊駛過。他告訴記者，這幾天從短視頻和電視新聞中看了非常多特朗普訪華的新聞，確實是一個焦點。“對於老百姓來說，我們日常生活中會用到很多美國的商品，當然，美國老百姓也會用到很多咱們國家製造的商品。希望互相能在價格上稍微便宜點。”



從青年學子到普通市民，大家的期待樸實而真切：經貿更暢通、出行更便利、交流更自由、生活更實惠。青年們用熱情與期盼傳遞出共同心聲——中美關係向好，青年才有更廣闊舞台，兩國人民才能共享發展紅利。



此次中美元首會晤，既是大國間的戰略溝通，也牽動著億萬民眾的日常福祉。青年是國家未來、時代先鋒，他們的關注與期待，正是中美堅持互利共贏、深化合作最生動的民意基礎。