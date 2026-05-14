習近平為美國總統特朗普舉行歡迎宴會（組圖）

5月14日晚，國家主席習近平在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎美國總統特朗普訪華。新華社 中評社北京5月14日電／5月14日晚，國家主席習近平在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎美國總統特朗普訪華。



人民大會堂金色大廳華燈璀璨，兩國元首先後發表致辭。



新華社報導，習近平指出，今年是中國“十五五”開局之年，14億多中國人民立足5000多年中華文明深厚基礎，正在以高質量發展全面推進中國式現代化。今年也是美國獨立250周年，3億多美國人民正在重振愛國、創新、開拓精神，推動美國發展邁向新的征程。中美兩國人民都是偉大的人民，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。



習近平強調，55年前，中美開展“乒乓外交”，推開了中美冰封20多年的大門，成為當代國際關係史上的重大事件。此後，中美之間以很多開放合作的故事，不斷書寫著友誼的佳話。新形勢下，我同特朗普總統多次會晤和通話，推動中美關係保持總體穩定。我們一致認為，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，只能搞好不能搞壞。兩國合則兩利、鬥則俱傷，應該成為伙伴而不是對手。我們同意構建中美建設性戰略穩定關係，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。



習近平指出，縱觀中美關係發展歷程，能不能做到相互尊重、和平共處、合作共贏是雙邊關係能否穩定發展的關鍵所在。中美關係承載著兩國17億多人民的福祉，關乎世界80多億人民的利益。我們應當共同扛起這個歷史重任，推動中美關係這艘巨輪沿著正確航道平穩前行。



特朗普表示，十分感謝習近平主席對他訪華的熱情款待。今天是美好的一天，這是一次重要訪問，雙方進行了積極和建設性的對話。美國人民和中國人民相互欣賞、相互尊重，友誼源遠流長。美中關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國要加強合作，為世界創造美好未來。



李強、蔡奇、王毅、何立峰等出席宴會。

