側記：天壇外熱鬧非凡　民眾樂見和平共處

天壇北門，市民與記者翹首以盼，等待車隊的到來（受訪者供圖） 中評社北京5月14日電（實習記者 陳鑫琳）五月的北京，天朗氣清，鬱鬱葱葱，整座城市煥發著盎然生機。時隔9年，美國總統特朗普再度訪華，今天下午來到天壇參觀。恰巧春風拂面，氣候涼爽，為這場外交活動增添了幾分愜意。



中午12時許，天壇公園周邊道路早已開啟交通管制，氣氛莊重而熱烈，井然有序。記者抵達北門外圍的蹲守點後，發現不少北京市民、外地遊客、攝影愛好者和媒體同行正翹首以盼。人群自然地圍成幾個圈子，熱烈攀談著，無論是上午拍到車隊的攝影愛好者，還是對國際時事饒有興趣的學生，抑或是對天壇歷史如數家珍的大爺，都被圍在中間，成了臨時的“主講人”。



一位民眾向記者展示了他拍到的照片和視頻。視頻顯示，在車隊即將抵達北門之際，路上不時有公安車輛駛過，一道道鐵栅欄整齊碼放在路口，劃出清晰的警戒線。線外，是翹首以盼的市民與記者；線內，則是安靜肅穆的通道，通向那座有著600年歷史的祈年殿。安保人員神情嚴肅，認真執勤，背向天壇方向，目光如炬地掃視著周邊人群。



記者擠進人群中一位對天壇頗有研究的大爺身邊，他正向大家介紹天壇的宏偉壯闊。對於為何此次選擇天壇作為參訪地點，市民們也有自己的解讀。



一位學習文化傳播專業的女生對記者說，“天壇是中國古代重要的祭祀場所，古人在此祈禱國泰民安、風調雨順，這裡成為展示我們傳統文化的重要窗口。”正說著，旁邊一位大爺悄悄凑近，並投來讚賞的目光。也有圍觀的同學打趣道：“特朗普來天壇也是在文化層面滿足他的心理需求。”周圍響起一陣善意的笑聲。



從河北專程趕來的小夥兒向記者介紹，自己平時對政治比較感興趣，今天早上四點就抵達北京，專程來見證這一歷史時刻。不少群眾都欣然樂見兩個大國的和平共處。



天壇的紅牆碧瓦下，時間在靜靜走動。素不相識的人們聚在一起，相談甚歡。大家都在用自己的方式，見證並期盼著一次更好的相遇。



記者特別注意到，天壇門外有不少外國遊客路過，尤其是俄羅斯遊客。他們並不知道特朗普的來訪，而多出於對中國歷史文化的濃厚興趣而來，再次彰顯了中華文化的非凡魅力。