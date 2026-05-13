社評：中美關係大年有新定位 相向探索

“習特會”今早在北京舉行（新華社圖） 中評社香港5月15日電／中美元首暌違9年再在北京人民大會堂舉行會談，雙方互動氣氛良好，習近平主席更是在會談開場時就提到，“我願同特朗普總統共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。”今年是兩國關係的“大年”這樣的表態已不是第一次出現，在會談伊始，中國領導人就如此表態，表明了中美兩國在今年將共同努力探索更具有建設性的雙邊關係的共同願景。



首先，回溯會談內容，我們特別留意到，習主席同特朗普總統贊同將構建“中美建設性戰略穩定關係”作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。據習主席的表述，這一新定位具體來講有四個“穩定”——合作為主的積極穩定；競爭有度的良性穩定；分歧可控的常態穩定；和平可期的持久穩定。這意味這，中美雙方都贊同，兩國的合作大於衝突，良性競爭大於惡性圍堵，為分歧提供“護欄”大於分歧本身，和平的選擇大於戰爭衝突。這樣的新定位給中美關係點亮了在變亂交織的國際格局當中的一盞明燈，使得雙方在落實該新定位時可以有方向、有步驟、有階段。



無論如何，元首外交始終是中美關係的“定盤星”。自特朗普再次當選美國總統以來，中美兩國元首進行了七次重要互動，推動中美關係實現了總體穩定。當前，百年變局加速演進，國際局勢複雜多變，中美元首會晤本身就向世界釋放出穩定信號。我們認為，此次會晤的目標就是在中美結構性競爭持續存在的背景下，為雙邊關係繼續穩舵定向。



其次，本次“習特會”展現了中美兩大國元首之間的和諧相處，相向而行。無論是行前特朗普多次表示與習近平主席個人之間的良好關係，還是兩人見面時笑意盈盈的15秒握手，亦或是一同游覽天壇，都向世界展示了中美領袖之間的和氣互動，讓世界看到了兩個大國之間相處的新範式。

