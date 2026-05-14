兩岸共話出版產業發展　優質內容是王道

5月13日，第三屆海峽兩岸中華文化峰會兩岸出版論壇在京舉行（主辦方供圖） 中評社北京5月14日電（實習記者 陳鑫琳）第三屆海峽兩岸中華文化峰會兩岸出版論壇13日在京舉行。來自兩岸的文化出版界嘉賓，圍繞出版這一主題各抒己見，就出版產業發展、傳承與創新、兩岸深度交融等議題深入交流，共商良策。會上嘉賓指出，無論科技如何變遷，優質內容仍是維持社會安定的核心力量。



首都文化科技集團副總經理周浩致辭表示，出版作為文化傳播的主要載體，是增進兩岸同胞相互理解、凝聚民族認同、促進心靈契合的重要橋梁。周浩指出，兩岸出版人肩負著不可推卸的時代使命，“讓我們以書為橋，以文連心”，深耕中華文脈的沃土，共同挖掘經典文化的內涵與時代價值，互鑒經驗、共享資源，持續拓展出版交流的合作渠道，攜手開創產業發展的新空間。



中華文教經貿創意協會理事長、前台灣圖書發行協進會理事長羅愛萍致辭時指出，出版是知識的載體，也是文化傳承的橋梁。當前，數位浪潮席捲全球，讀者的閱讀習慣也隨之改變，出版產業面臨前所未有的挑戰。我們如何在堅守文化價值的同時，善用新技術拓展影響力，是我們兩岸共同的議題。



“兩岸同文同種，文化一脈相承，兩岸都應該重視中華文化。”羅愛萍表示，回顧兩岸四十餘年的交流，可以發現兩岸出版界優勢互補。大陸擁有廣大的市場，有豐厚的文化底蘊，台灣也累積了多元而自由的創作環境，設計、編排等很多的軟實力。正是因為這兩個優勢的互補性，我們兩岸在各出版領域裡面都有很突出的代表性作品，期待未來整個出版產業在中文市場能夠發光發熱。



原新聞出版總署副署長、原國家版權局副局長閻曉宏表示，出版和作家的關係就如同源和流，出版的本質還是傳播，而傳播就要靠作品。即使是數字化時代，最根本的還是內容。數字化只是改變了傳播的方式，作品本身並不會發生變化。閻曉宏認為，最基本的傳播方式還是圖書。所以在這個意義上來講，我們仍然需要下大氣力挖掘好的作品，同時希望台灣作家和出版家可以合作，營造讀書的好土壤。