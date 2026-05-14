賈春陽：管控分歧是中美關係穩定的關鍵

國務院發展研究中心民族發展研究所研究員賈春陽（受訪者供圖） 中評社北京5月15日電（記者 王教仁）就中美元首會談及兩國關係，國務院發展研究中心民族發展研究所研究員賈春陽14日接受中評社記者採訪時指出，中美雙方衹有相互尊重、和平共處，堅持相向而行，通過共同努力管控分歧，將其對中美關係的損害降到最小，才能保持中美關係的總體穩定，並增進雙方的共同利益和福祉。



國家主席習近平14日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。習近平強調，“建設性戰略穩定”應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。“中美建設性戰略穩定關係”不是一句口號，而應該是相向而行的行動。



本次會談提出了“中美建設性戰略穩定關係”這一對中美關係的最新定位。賈春陽分析，中美如能實現“建設性戰略穩定”，不僅符合中美兩國利益，也符合世界各國的共同利益。當今世界，百年變局加速演進、國際形勢變亂交織，世界迫切需要中美兩國穩定雙方關係，在國際和地區問題上開展實質性對話與合作，從而為世界和平與發展注入更多穩定性，注入更多正能量。



新定位中提到“分歧可控的常態穩定”意味著中美雙方對分歧的認知和處理方式發生了怎樣的轉變？賈春陽認為，這一提法，說明中美對雙方之間分歧的看法更加理性、更加務實，也更有信心來管控好雙方之間的分歧。



就本次元首會談對中美關係的歷史性意義，賈春陽指出，長期以來，元首外交在中美關係中一直發揮著巨大的戰略指引作用。中美兩國元首為中美關係確立了“建設性戰略穩定關係”這一定位和目標，這將為未來三年甚至更長時間的中美關係提供戰略指引。



談到本次會談中，習近平所提三個“能不能”，以及美方回應願開啟“有史以來最好的美中關係”，賈春陽認為，這表明雙方已經充分認識到穩定中美關係的重要性、必要性、迫切性和可行性。中美兩國已經認識到守成大國與崛起大國之間並不必然會走向“修昔底德陷阱”，中美兩國衹有共同努力、相向而行，才能穩定並發展中美關係，跨越所謂“修昔底德陷阱”、開創大國關係新範式。



賈春陽指出，“中美建設性戰略穩定關係”的新定位，提出了通過落實雙方領導人重要共識，通過管控分歧、平等協商、拓展合作等來解決雙方分歧和摩擦的框架，為中美關係重回正軌並穩定、健康、可持續發展指明了方向。