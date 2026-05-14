台胞參訪慕田峪長城　血脈相連共敘中華情

活動現場（主辦方供圖） 中評社北京5月14日電／5月14日，初夏的慕田峪長城，青山如黛，綠意翻湧。來自第三屆海峽兩岸中華文化峰會的部分台胞團成員，踏上這片承載著千年文明的土地，在巍峨城垣之上，共同觸摸中華文化的根脈，感受兩岸同胞血脈相連的深厚情誼。



“血脈相連，文化相通”——這是本屆峰會的年度主題，也是此次慕田峪之行的初心所在。當台胞團成員拾級而上，古老城牆、蒼勁敵樓與層叠山巒交相輝映，中華文明最鮮活的畫卷在眼前徐徐展開。



大家一邊聆聽講解，一邊駐足遠眺，無不被長城的磅礴氣勢所震撼，更為先民們的智慧與堅韌所感動。不少台胞團成員表示，這是他們第一次如此近距離地感受長城的壯闊。每一塊磚石都鐫刻著我們共同的文化記憶，讓人油然而生對中華文化的認同與自豪。”



行走在城牆上，大家或駐足交談，或合影留念，爽朗的笑聲與山間的風聲交織在一起。這一刻，沒有海峽的阻隔，衹有對共同文化的熱愛與共鳴。長城，這座象徵著中華民族堅韌精神的地標，也成為連接兩岸同胞心靈的紐帶。



慕田峪長城不僅是壯麗的自然與人文景觀，更是傳播中華文化的重要窗口。多年來，景區始終致力於搭建兩岸文化交流的平台，讓更多台灣同胞走進長城、讀懂長城，在觸摸歷史的過程中，感受中華文化的魅力與溫度。此次參訪，是兩岸文化交流的又一次生動實踐。

