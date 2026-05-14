海峽兩岸中華文化峰會交響音樂會在京舉辦

音樂會現場（主辦方供圖） 中評社北京5月14日電／文脈牽兩岸，樂聲訴深情。《中華根・兩岸情》——第三屆海峽兩岸中華文化峰會交響音樂會5月12日晚在北京廣播劇場舉辦，近300位出席海峽兩岸中華文化峰會的台灣嘉賓現場觀看。



音樂會以 “中華根・兩岸情”為核心脈絡，分三大篇章層層遞進。序曲《中華根・兩岸情》奠定同根同源基調；第一篇章 “寶島風華”，《望春風》《外婆的澎湖灣》等台灣經典民謠喚起共同記憶，《台灣音畫》展現寶島多元文化魅力；第二篇章 “同心守望”，歌曲《在水一方》選自台灣作家瓊瑤同名電影主題曲，既承載寶島文藝情懷，又以古典詩意傳遞美好期許；《望大陸》承載游子對故土的眷戀，唱出兩岸同根同源的血脈深情。第三篇章 “海峽共輝”，歌曲《如你所願》傳遞兩岸同胞對美好生活、對民族復興的共同期盼；京胡名曲、民樂經典輪番上演，彰顯中華文脈傳承與創新；尾聲《我的祖國》唱響兩岸同胞家國同心的赤子之情。



音樂會由著名指揮家肖超執棒，中國電影樂團擔綱演奏，兩岸優秀藝術工作者傾情加盟，既有著名演奏家、歌唱家同台演繹經典曲目，也有台灣籍青年主持人參與演出，以精湛的藝術表達，訴說兩岸同胞的深厚情懷。



著名朗誦表演藝術家齊克建將與樂團首席、小提琴演奏家姚亮、長笛演奏家陳勛共同帶來情景朗誦《月照海峽 同心守望》，用飽含深情的聲音和動人心弦的樂曲訴說兩岸同胞的深厚情誼；中央音樂學院教授、著名男高音歌唱家王傳越演唱《望大陸》，以精湛唱功傳遞游子對故土的眷戀。熱播電視劇《沉默的榮耀》插曲《珊瑚頌》，以經典旋律傳遞堅韌不屈的民族精神。中國廣播藝術團青年歌唱演員伊揚、岳璐、尹嵐、林亨、周宇軒、王小瑩、王紫凝，攜手青年男高音艾建鋒帶來耳熟能詳的經典金曲。



著名胡琴演奏家姜克美傾情演奏京胡與樂隊《夜深沉》，將京劇國粹與交響樂完美融合，展現民族樂器的獨特魅力。著名琵琶演奏家奉朝紅攜手交響樂隊帶來琵琶名曲《春江花月夜》，用指尖流淌的旋律展現中國古典音樂的典雅韵味。



樂聲跨越海峽，文脈綿延同心。這場精心打造的音樂盛會是兩岸文化同根同源的生動見證，更是同胞血脈相連的深情表達。當熟悉的旋律在耳畔響起，兩岸同胞在樂聲中賡續文脈、凝聚共識，共同感受中華文化的博大精深，共盼團圓、續寫華章。