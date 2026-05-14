海峽兩岸中華文化峰會閉幕　輕歌曼舞聚同心

閉幕式現場（主辦方供圖） 中評社北京5月14日電／文脈薪傳，青春當燃。5月13日晚，第三屆海峽兩岸中華文化峰會閉幕式青年嘉年華文藝演出在中央音樂學院歌劇音樂廳圓滿落幕。作為本屆峰會的收官之作，這場以“傳承·弘揚·發展”為主題的青春盛典，匯聚兩岸百餘位青年師生，用舞蹈、民樂、AI科技、時裝走秀與流行金曲，為第三屆海峽兩岸中華文化峰會畫上圓滿句號。



演出以“同源·根脈尋蹤”“同心·青春和鳴”“同行·逐夢未來”三大篇章層層遞進。第一篇章“同源·根脈尋蹤”，群舞《華夢昇歌》以剛柔並濟的肢體語言勾勒出中華文明的瑰麗想象；民樂合奏《外婆的澎湖灣》用二胡、琵琶與笛貓的對話，喚起兩岸同胞共同的童年記憶；服裝走秀《漢服博覽會》讓千年衣冠在T台上“活”了起來，歷代復原漢服與新中式設計款款而行，展現出傳統服飾的時尚魅力。



第二篇章“同心·青春和鳴”，民樂合奏《賽馬》二胡齊奏如萬馬奔騰，氣勢磅礴；舞蹈《春望》以杜甫詩意入舞，舞者衣袂翻飛間，盡是對團圓與希望的深情守望；港澳青年北京匯獻唱《遠航里的故鄉》，“無論船帆飄向何方，總有一盞燈叫故鄉”的歌詞引發了全場共鳴。



第三篇章“同行·逐夢未來”，中央音樂學院青年演奏家王鈺帶來古箏AI作品《群星閃耀時》，傳統古箏與實時生成的人工智能音樂系統展開對話，五聲音階與未來感聲效交織，描摹出浩瀚星河下中華文明代代相傳的想象力，成為當晚最具創新性的亮點；著名歌唱家王麗達深情演唱《春暖花開》，用溫暖而富有穿透力的聲音唱出兩岸同胞對和平、繁榮、團圓的共同期盼；台灣知名歌手唐禹哲登台帶來《青春之夢》，輕快的節奏與勵志歌詞點燃全場，台下熒光棒匯成一片星海，訴說青春沒有海峽、衹有共同的夢想。合唱《雪花》由中央音樂學院附中與音樂教育學院聯合合唱團演繹，純淨的童聲與青年和聲交織，傳遞出兩岸青年“同在一片天空下”的溫暖默契。



樂聲漸落，掌聲不息。當《外婆的澎湖灣》的旋律再次在劇場回蕩，許多觀眾情不自禁地輕聲跟唱。海峽有隔，青春無界；文化薪火，代代相傳。海峽兩岸中華文化峰會為兩岸攜手傳承、弘揚、發展中華文化搭建了平台，已成為兩岸文化交流的盛會。