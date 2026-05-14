參議院槍響　總統開緊急會議　菲律賓怎麼了？

中評社北京5月14日電／菲律賓參議院13日晚傳出槍聲，雖無人受傷但引發混亂。警方14日說，涉槍擊事件嫌疑人已被逮捕。菲律賓總統馬科斯當天召集高級官員舉行緊急會議。



央視新聞援引路透社報導，13日晚，在議會的記者聽到了“十幾聲”槍響。德新社說，槍聲響起後，在大樓內的議員、記者和工作人員等慌忙奔跑躲避，場面一片混亂。



按照菲律賓參議院秘書長門多薩的說法，據信國家調查局執法人員13日晚再次嘗試逮捕參議員、前國家警察總監羅納德·德拉羅薩，但又沒成功，執法人員在撤離時開了槍。



13日早些時候，德拉羅薩便在社交媒體上發文，稱自己可能即將被捕。



國際刑事法院去年11月秘密簽發針對德拉羅薩的逮捕令，理由是他參與了菲前總統杜特爾特領導的打擊毒品犯罪行動。從那時起，他就沒有出現在公眾視野中。



本月11日，德拉羅薩重返參議院，參與了罷免參議長文森特·索托的投票。當天，國際刑事法院公開了這份秘密逮捕令，菲律賓國家調查局執法人員試圖逮捕德拉羅薩，並未成功。投票後數小時，德拉羅薩被參議院保護性拘留。他尋求司法保護，並請求菲最高法院立即制止當局逮捕他本人或將他移交給國際刑事法院。



據《馬尼拉時報》報導，12日，多名議員敦促德拉羅薩自首，被他拒絕。

