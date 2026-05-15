鐘厚濤：中美應建立台海風險管控機制

國際關係學院國家安全學院教授鐘厚濤（中評社資料圖） 中評社香港5月16日電（記者 盧哲）就中美元首會談中涉台內容，國際關係學院國家安全學院教授鐘厚濤接受中評社記者專訪表示，中美在防止台海衝突、維護地區穩定方面有共同關切。就台海局勢而言，未來中美應相向而行。他提出，中美應建立台海風險管控機制；美方要切實約束對台軍售和官方往來。



14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。“台獨”與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。



鐘厚濤表示，相關表態清晰，強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。這也是在敦促美方充分認識到台灣問題的重要性和敏感性，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報，勿把台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具，不要向島內“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。



鐘厚濤指出，目前，台海局勢進入新一輪盤整重塑期，有利於台海和平的新民意、新動能、新契機正在加速形成，但衝擊台海和平的消極因素與風險挑戰依然不容小覷。



他認為，為刺激2026年“九合一”選情，賴清德當局將猛打“反中牌”，激發綠營投票率，並以法律、教育等多種方式，推行“小碎步台獨”，以切香腸方式將“台獨”布局制度化。具體行動包括“以武謀獨”，大幅提升防務預算；“以法謀獨”，落實所謂的“賴17條”或修改《兩岸人民關係條例》中有關交流的規範；“以文謀獨”，妄圖利用“台獨”教材割斷兩岸歷史文化聯結等等。



鐘厚濤表示，中國大陸將台灣問題置於優先位置，具有重要的戰略考量，充分展現了捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。同時更是向島內“台獨”分裂勢力發出了明確警示信號。島內“台獨”分裂勢力“挾洋謀獨”沒有出路，外部勢力妄想“以台制華”注定失敗。

