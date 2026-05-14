王海良：台灣問題絕不是無關緊要的遊戲

上海東亞研究所所長王海良（中評社資料圖） 中評社北京5月15日電（記者 王教仁）就中美元首會談及台灣問題，上海東亞研究所所長王海良14日接受中評社記者採訪時指出，台灣問題無論在法理上、政治上、軍事上，中方都占上風，美方還是三思而退為妙。



針對會談中“台灣問題是中美關係中最重要的問題”這一表態，王海良分析，中方一直以來堅持這一立場，把台灣問題置於中美關係核心位置，傳遞出的是中方不迴避難題、迎接挑戰、直面困難的戰略姿態。中美雙方各有出發點和利益考量，美方既然登門造訪，東道主一方就不能不把話說出來、說到位、說清楚。



談及會談中強調的“‘台獨’與台海和平水火不容”，王海良認為，這無異於當場對美方敲響警鐘，一點都不客氣。這一表態給人以擲地有聲、不容躲避、必須直面之感，甚至可能讓對方額頭冒汗。這確實在底線清晰度上有所強化，就是只要“台獨”在，就不可能維持台海和平，二者絕不能並存，這容不得任何模糊與幻想。



王海良指出，會談上雙方確認“維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數”，應當說是這次會談在台灣問題上的基本共識，因為這完全符合雙方的戰略利益，也符合區域甚至全球的普遍利益。他認為，這一共識對“台獨”的約束關鍵在於美方是否真正認識到，“台獨”一定會破壞台海和平穩定，而美方的認識有時可能需要中方的強有力行動加以提醒或觸動。



會談中，中方要求“美方務必慎之又慎處理台灣問題”，結合美方未直接回應涉台具體承諾，王海良認為這一提醒指向了美對台軍售、台海安全狀況、處理涉台國際空間等重要內容。面對這一頗具壓力的要求，美方感到無法正面回應，可能沒有充分準備或考慮周全，也可能無法滿足中方的要求，乾脆採取洗耳恭聽，聞而不語，回去研究後再說的拖延策略。



王海良進一步指出，這次中方涉台講話中最新也是最犀利的一句就是台灣問題“處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。”這是一種判斷，也是一種態度，更是一個警告，這一罕見表述無疑清楚地告訴了美方，台灣問題絕不是無關緊要的遊戲，美方最好想清楚，免得最後自找苦吃。