李其澤：“建設性戰略穩定”　大國相處之道

5月14日晚，國家主席習近平在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎美國總統特朗普訪華。(新華社圖片) 中評社台北5月15日電（作者 李其澤）習特北京峰會後，“中美建設性戰略穩定關係”成為觀察未來中美互動的關鍵詞。這不是一句普通外交口號，也不是短期降溫的權宜之計，而是面對當前國際秩序動盪、全球經濟不穩、地緣衝突外溢與科技競爭升高時，中美兩個大國必須共同回答的根本問題：世界是否要繼續被大國對抗拖入新冷戰，還是應該重新建立一套可合作、可競爭、可管控、可持續的相處方式？



從北京的政策立場看，“建設性戰略穩定”首先是對中美關係現實的承認。中美不可能沒有分歧，也不可能回到過去單純經貿互利、政治分歧被擱置的年代。兩國在制度、發展道路、科技優勢、產業鏈安排、軍事安全與全球治理上都有矛盾。但分歧存在，不等於必須走向對抗；競爭存在，也不等於必須滑向衝突。真正成熟的大國關係，不是消除所有矛盾，而是使矛盾不失控，使競爭不越界，使合作不被意識形態化，使危機不被國內政治綁架。



“建設性”三字，正是這一新定位的核心。中美關係不能只停留在危機管控、軍事熱線或避免誤判的最低層次。若兩國只是勉強避免戰爭，卻在經貿、科技、人文、氣候、公共衛生、禁毒、金融穩定與地區安全上全面脫鉤，所謂穩定就只是消極穩定、脆弱穩定。建設性穩定要求雙方不僅不衝突，還要能合作；不僅管控分歧，還要創造共同利益；不僅避免最壞結果，還要為兩國人民和世界經濟提供正面預期。



“戰略”二字則說明，這不是一次峰會成果，也不是某一任政府的臨時安排，而應成為未來一段時間中美關係的上位框架。過去幾年，美國對華政策過度強調競爭、制裁、出口管制、供應鏈排除與同盟施壓，使中美關係長期處於高壓狀態。這種路線不但損害中國正當發展權益，也傷害美國企業、農民、消費者與全球市場。將中美關係重新定位為“建設性戰略穩定”，就是要把短期政治衝動拉回長期戰略理性，把對抗慣性拉回共同利益，把零和思維拉回相互依存的現實。



“穩定”二字則是這套框架的落腳點。當前世界最缺的不是口號，而是穩定預期。中東局勢動盪、烏克蘭危機延宕、能源市場承壓、全球供應鏈重組、人工智慧治理規則未定，任何一個危機若與中美對抗相互疊加，都可能放大成全球性風暴。中美作為世界最大兩個經濟體，若彼此失控競爭，全球資本、貿易、科技、糧食與能源市場都將承受巨大震盪。從這個角度看，中美穩定不是兩國私事，而是世界公共產品。



因此，所謂“合作為主的積極穩定”，不是否認競爭，而是強調合作仍應是中美關係的基本面。中美經貿關係的本質是互利共贏。美國企業從中國市場獲益，中國也在改革開放中吸收全球資本、技術與管理經驗。農產品、航空、能源、金融、旅遊、教育、文化與地方交流，都是兩國人民可以直接受益的領域。若把所有經貿往來都安全化、政治化，最後受害的不只是中國企業，也包括美國農民、製造商、投資人與普通消費者。

