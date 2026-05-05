快評：特朗普如何談台灣？想起當年克林頓

5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場為來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行歡迎儀式。(新華社圖片) 中評社快評／14日於北京舉行的“習特會”討論了貿易、台灣問題等議題。中方公布的新聞稿中，有一整段是習近平談台灣問題。白宮發布的“習特會”摘要，則沒有提及台灣。是特朗普一句都沒有談？還是白宮沒有公布而已？



美國財政部長貝森特14日接受CNBC訪問時表示，特朗普將在未來幾天內進一步談論台灣議題。貝森特指出，特朗普很清楚台灣議題有多敏感，認為特朗普不懂的人，其實不瞭解他的談判方式。



同一天，美國國務卿魯比歐接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時表示，他認為中國大陸傾向和平統一台灣，如果中國大陸武力攻台將是極其嚴重的錯誤。魯比歐表示美國對台政策“並未改變”，在這次北京“習特會”中，美國對台軍售“並未成為重點議題”。



從貝森特、魯比歐的訪談內容可知，特朗普在“習特會”中談到了台灣問題，只是白宮沒有公布而已。貝森特說特朗普將在未來幾天內進一步談論台灣議題，這讓人想起當年的克林頓。



1998年6月30日，正在中國訪問的美國總統克林頓在上海首度公開申明美國對台“三不”政策－－不支持“台灣獨立”、不支持一中一台或兩個中國、不支持台灣參與加入以國家資格為限的國際組織。此一政策對中美、台美關係產生了深遠影響。



今天是特朗普訪華第三天，他將與習近平茶敘及工作午餐，其後離開北京。昨天在遊覽北京天壇時，現場有記者追問了三次“你們有沒有談台灣？”特朗普沒有回答，相信是時機未到。在特朗普給出答案之前，媒體還會繼續問。



特朗普將今次“習特會”視為人類史上最重要的峰會之一，並已邀請習近平今年9月24日訪問白宮。習特兩位領導人都將構建“中美建設性戰略穩定關係”作為中美關係新定位，中美將探索新的大國相處之道。毫無疑問，要讓“中美建設性戰略穩定關係”這一新定位落地，美方必須停止以台灣問題干涉中國內政，調整、改變過去明里暗里背離一中的政策，慎之又慎處理台灣問題。