體系出擊！中國海軍航空兵某部跨晝夜協同訓練

中評社北京5月15日電／體系出擊 雲端淬劍——中國海軍航空兵某部跨晝夜協同訓練見聞



解放軍報報導，日前，南國某機場引擎轟鳴，中國海軍航空兵某部多架戰機蓄勢待發。



“起飛！”隨著指揮員一聲令下，戰機接續升空，直奔預定訓練空域，一場跨晝夜協同訓練打響。據瞭解，此次訓練設置了預警偵察、警戒巡邏等實戰化科目，旨在檢驗官兵戰場監控和體系作戰能力。



抵達目標空域，預警機機組立即轉入實戰狀態，相繼展開預警偵察、指揮引導等科目訓練；殲擊機群梯次布防、分路占位，構築立體攻防作戰態勢。



“遭強電磁壓制！”雲端之上，指揮所傳來導調特情，戰機數據鏈相繼中斷，預警機機組隨即丟失態勢信息。



“切換抗干擾模式。”面對特情，預警機機長果斷下達指令，指揮機組啟動抗干擾預案。在各戰位密切配合下，機組快速重建數據鏈，恢復與地面指揮所、空中殲擊機群的通信，實時共享戰場態勢。



“此次訓練緊貼實戰背景展開，全程臨機導調。”該部領導表示，他們在訓練中設置複雜干擾條件，檢驗預警機、殲擊機等多機型協同作戰能力。不僅如此，導調組根據空中態勢實時下達多類突發“敵情”，倒逼官兵跳出常規預案、打破固有思維，在陌生空域和複雜條件下磨煉應急處置、戰術協同能力，多項戰術戰法經受檢驗。



夜幕降臨，前一批次參訓戰機剛剛歸巢，下一批次戰機接續升空，官兵轉入夜間訓練階段。預警機機組依托機載雷達設備，持續開展目標偵搜，實時向殲擊機群推送戰場信息，確保空中信息通路順暢。

