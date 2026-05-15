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以色列防長：可能很快需恢復對伊朗軍事行動
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2026-05-15 11:21:31
中評社北京5月15日電／新華社報導，以色列國防部長卡茨14日表示，以色列已做好準備，以應對很快需恢復對伊朗軍事行動的可能性。
卡茨當天在一個戰爭紀念儀式上說：“我們的任務還未結束，我們必須完成此次戰役的目標，以確保伊朗未來幾代都不會再對以色列的生存構成威脅，也不會對美國軍隊構成威脅。”
他表示，以色列“可能很快需要再次採取行動，以確保這些目標的實現”。
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