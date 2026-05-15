德國擬填補遠程打擊能力缺口

搭載KEPD 350“金牛座”巡航導彈的德國“台風”戰鬥機。 中評社北京5月15日電／隨著美國新一輪歐洲駐軍調整計劃逐步落地，德國國防部長皮斯托裡烏斯對德國遠程打擊能力出現缺口的擔憂，引發歐洲多國持續關注。這一焦慮不僅源於駐德美軍的結構性縮水，更折射出德國在試圖擺脫對美國安全依賴過程中所面臨的嚴峻現實。



此輪美國戰略調整重點在於“撤出”與“擱置”的雙重動作。一方面，美國將落實從德國撤出約5000名駐軍的計劃；另一方面，拜登政府時期商定的在德國前沿部署遠程打擊武器方案實質上已被按下暫停鍵。在跨大西洋防務體系中，駐德美軍一直是歐洲遠程威懾的重要支點，此次戰略收縮不僅釋放出美國弱化為歐洲常規防務背書的信號，更直接暴露德國在遠程打擊能力自主化上的短板。



面對戰力缺口，德國政府已啟動系列補救機制。在德國國防部近期舉行的例行記者會上，國防部國務秘書穆勒對相關舉措進行介紹。事實上，自2024年起，德國已預判到美國戰略收縮的趨勢並啟動漸進式補強計劃，而本輪美軍調整力度超出預期，迫使德國將原本循序漸進的策略，升級為多管齊下的加速推進模式。



作為德國聯邦國防軍目前唯一現役的遠程空射巡航導彈，KEPD 350“金牛座”巡航導彈是彌補戰力缺口的首要手段。這款由德國和瑞典聯合研製的導彈具備低空突防和鑽地打擊能力，但長期面臨庫存狀態不佳、戰備率偏低的問題。



據德國媒體披露，德國聯邦國防軍現役約600枚KEPD 350“金牛座”巡航導彈中，僅半數完成現代化升級並具備作戰能力；剩餘導彈普遍存在電子系統老化、核心部件壽命到期等問題，短期內可穩定投入實戰的導彈數量有限。為此，德國國防部已與研發生產商簽署“現代化與全壽命周期維護合同”，目標是將該導彈服役期延長至2045年前後，並撥款4.15億歐元（約合4.83億美元）用於“金牛座”NEO改進型批量生產準備工作。然而，受限於漫長的翻修、測試與認證周期，在美國戰略收縮的關鍵窗口期內，這一舉措難以促成規模化戰力的快速形成。



在美國戰略重心向印太轉移的大背景下，2024年北約華盛頓峰會上曾規劃的自2026年起在德國輪換部署“戰斧”巡航導彈的方案推進節奏大幅放緩。為突破僵局，2025年7月，德國國防部正式向美國提交“堤豐”中程打擊導彈發射系統採購申請，希望通過引進成熟系統快速獲得“戰斧”巡航導彈發射能力。然而，這一應急方案的前景不明。截至目前，美德雙方仍在協商中，尚無明確落地時間表，這使得德國試圖通過“拿來主義”快速補位的願望難以實現。

